Gaziantep'te Depremde Hasar Gören Cami İmece Usulüyle Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Depremde Hasar Gören Cami İmece Usulüyle Yeniden Açıldı

Gaziantep\'te Depremde Hasar Gören Cami İmece Usulüyle Yeniden Açıldı

Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Bağbaşı Merkez Camii, Bağbaşı sakinlerinin imece usulüyle inşa ettirmesiyle yeniden ibadete açıldı. Cami, Şehitkamil Belediyesi'nin de destek verdiği toplumsal dayanışma örneği sayesinde kısa sürede yeniden yapılarak, kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı. Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Açıkgöz ve Arkın Bereketoğlu da açılış programına katıldılar.

02.08.2024 16:24  Güncelleme: 16:27
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Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen Bağbaşı Merkez Camii, Bağbaşı sakinlerinin imece usulüyle inşa ettirmesiyle yeniden ibadete açıldı. Cami, Şehitkamil Belediyesi'nin de destek verdiği toplumsal dayanışma örneği sayesinde kısa sürede yeniden yapılarak, kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı.

Caminin yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Yusuf Açıkgöz, Arkın Bereketoğlu ile Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldılar. Açılış öncesinde mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Yusuf Açıkgöz ile Arkın Bereketoğlu, toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümü noktasında kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ettiler.

Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, açılış sırasında yaptığı konuşmada Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın selamlarını iletti ve bundan sonraki süreçte de ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Bereketoğlu, Bağbaşı sakinlerinin gösterdiği dayanışma ve özveriden övgüyle bahsederek, bu tür birlikteliklerin toplumun güçlü ve dayanıklı kalmasına büyük katkı sağladığını vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Depremde Hasar Gören Cami İmece Usulüyle Yeniden Açıldı - Son Dakika

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