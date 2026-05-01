Görele Belediye Başkanı'ndan suçlama yanıtı
Görele Belediye Başkanı'ndan suçlama yanıtı

01.05.2026 23:42  Güncelleme: 00:59
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı davanın 30 Nisan’da görülen üçüncü duruşmasında 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dede, dosyadaki dijital raporda yer alan saat kayıtlarının Türkiye saati dikkate alınmadan değerlendirildiğini savunarak, dosyada saat farkı üzerinden hatalı bir değerlendirme yapıldığını ileri sürdü. Dede, telefonunda Instagram uygulamasının bulunmadığını da öne sürdü.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'un Görele ilçesinde, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yargılandığı davanın 30 Nisan'da görülen üçüncü duruşmasında 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve karar öncesinde İçişleri Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, hakkındaki iddialara ve sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Dede, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, yargılama sürecine, dosyadaki dijital raporlara ve kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dede, dosyada yer alan bazı teknik verilerin yanlış yorumlandığını savunarak, hukuki mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Açıklamasında özellikle dijital rapordaki saat kayıtlarına dikkat çeken Dede, iddianamede kendisine yöneltilen "03.19'da baktın, 03.22'de mesaj attın" değerlendirmesinin Türkiye saati dikkate alınmadan yapıldığını öne sürdü. Raporda yer alan saat bilgisinin "UTC+0" olduğunu belirten Dede, bu saatin Türkiye saati olmadığını savundu.

Dede, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Güya hayatın olağan akışına aykırıymış! O büyük yaygarayla hazırladıkları iddianamede, dijital raporun 6. sayfasında bir saati dillerine dolamışlar. 'Saat 03.19'da baktın, 03.22'de mesaj attın, bu 3 dakika hayatın akışına uymaz' demişler. Ama bakmayı unuttukları, ya da bakıp da işlerine gelmeyen bir gerçek var: O raporun hemen yanında koskoca harflerle 'UTC+0' yazıyor. Bilmeyenlere, ya da bilip de susturulanlara söyleyeyim; o raporun saati Türkiye saati değil, dünya saatidir. Yani onların 'gecenin körü 03.19' dediği o an, Türkiye saatiyle sabahın 06.19'udur."

Dede, açıklamasında cep telefonunda Instagram uygulamasının bulunmadığını da savundu. Teknik raporda bu yönde tespit bulunduğunu ileri süren Dede, "Uygulamanın olmadığı bir telefonda, o uygulama üzerinden nasıl ekran görüntüsü alınır" diye sordu.

Dede, açıklamasında bu iddiasını şöyle dile getirdi:

"Devletin en yetkili eliyle tanzim edilen o teknik raporun satır aralarına değil, tam kalbine bakın. Orada, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir berraklıkla, adeta siyahın üzerine beyazla kazınmış bir hakikat duruyor: 'Hasbi Dede'nin zilyedinde bulunan cihazda, Instagram isimli uygulama bulunmamaktadır!' Uygulamanın olmadığı bir telefonda, o uygulama üzerinden nasıl ekran görüntüsü alınır? Hukukun ve tekniğin diliyle konuşacak olursak; mecrası olmayan bir fiilin, faili de olmaz."

Yargılama sürecinde "pişmanlık" göstermediği gerekçesiyle indirim uygulanmadığını da belirten Dede, "İnsan, işlemediği bir suçun pişmanlığını nasıl duyar? Bizim duruşumuz, başımızı öne eğmeyişimiz 'pişmanlık yok' diye yorumlanmış" ifadelerini kullandı.

Telefonunu kendi rızasıyla savcılığa teslim ettiğini belirten Dede, dosyanın yargı süreci tamamlanmadan kamuoyuna servis edildiğini iddia etti. Dede, "Daha BTK kayıtları gelmeden, dosyanın mürekkebi kurumadan hakkımızda infaz kararı verdiler" dedi.

Dede, açıklamasının sonunda hukuki sürecin devam edeceğini belirterek, "Hukuki haklarımızı İstinaf'a taşıyarak mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Görele Belediye Başkanı'ndan suçlama yanıtı - Son Dakika

