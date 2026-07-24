Haşhaş Hasadı Bereketli Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haşhaş Hasadı Bereketli Geçiyor

Haşhaş Hasadı Bereketli Geçiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı sürerken, üreticiler bu yıl rekolteden memnun olduklarını belirtiyor.

Afyonkarahisar'ın en önemli tarım ürünlerinden birisi olan haşhaş da hasat dönemi devam ederken, üreticilerin bu yıl rekolteden memnun oldukları belirtildi.

Afyonkarahisar merkez ve ilçelerinde temmuz ayı başlarında başlayan haşhaş hasadı devam ediyor. Kent merkezi ile ilçelerinde kasım ayında ekimi yapılan haşhaşlarda hasat sezonu temmuz ayının başında başladı. Üreticilerin yoğun mesai harcadığı hasadın, ağustos ayı başlarında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Haşhaş bitkisinin kapsülü ilaç sanayisinde hammadde olarak kullanılırken, kapsül içerisindeki haşhaş tohumu ise ezme ve yağ üretiminde değerlendiriliyor. Ayrıca haşhaş, birçok unlu mamulün yapımında da önemli bir kullanım alana sahip.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi. Ekipler, hasat süreci ve üretim teknikleri hakkında çiftçilerle bilgi alışverişinde bulunurken, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Afyon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haşhaş Hasadı Bereketli Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:19:20. #7.12#
SON DAKİKA: Haşhaş Hasadı Bereketli Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.