Hasköy'de öğrencilere dolu dolu etkinlik şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasköy'de öğrencilere dolu dolu etkinlik şöleni

Hasköy\'de öğrencilere dolu dolu etkinlik şöleni
18.06.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Hasköy'de Şehit Erkan Selçuk Ortaokulu'nda, Merkezin Her Yerde projesiyle yüz boyama, ebru sanatı, akıl-zeka oyunları ve halat çekme gibi etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Muş'un Hasköy ilçesinde "Merkezin Her Yerde" projesi kapsamında Şehit Erkan Selçuk Ortaokulu'ndaki öğrenciler için çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Hasköy Gençlik Merkezi ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte düzenlenen yüz boyama, ebru sanatı, akıl ve zeka oyunları ile halat çekme yarışmalarıyla öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklar farklı istasyonlarda hem yeteneklerini sergileme hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı buldu. Ebru sanatıyla geleneksel sanatla tanışan öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarıyla düşünme becerilerini geliştirirken, parkur oyunları ve halat çekme etkinliklerinde de kıyasıya mücadele etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler, düzenlenen faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Hasköy Gençlik Merkezi yetkilileri ise "Merkezin Her Yerde" projesiyle çocuk ve gençleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yetkililer, proje kapsamında benzer etkinliklerin Hasköy'deki farklı okullarda da sürdürüleceğini kaydetti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Gençlik, Selçuk, Hasköy, Kültür, Yerel, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasköy'de öğrencilere dolu dolu etkinlik şöleni - Son Dakika

Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı
İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı İl Başkanlarının görevden alınmasının ardından Özgür Özel partilileri nöbete çağırdı
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti

14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
14:28
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın eşi o anları anlattı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın eşi o anları anlattı
14:23
Bomba iddia Aziz Yıldırım’ın isteği Aykut Kocaman’ı delirtmiş
Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:00
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat
Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 15:43:22. #7.12#
SON DAKİKA: Hasköy'de öğrencilere dolu dolu etkinlik şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.