Hasköy\'de uçurtma şenliği düzenlendi

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere neden oldu.

Dağdibi Şehit Cengiz Uslu İlk ve Ortaokulu tarafından organize edilen uçurtma şenliğinde öğrenciler uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken, veliler ve öğretmenler de çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Baharın yeşille buluşturduğu köyde düzenlenen etkinlik, katılımcılara hem eğlenceli hem de sosyal bir ortam sundu.

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Dağdibi Şehit Cengiz Uslu İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gökmen Akyol; okul, aile ve öğrenci iş birliğini güçlendirmek amacıyla her yıl çeşitli sosyal etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Dağdibi köyünün doğal güzellikleriyle dikkat çektiğini belirten Akyol, "Her yıl mayıs ayında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli etkinlikleri kapsamında veli, öğrenci ve öğretmen iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli sosyal faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Uçurtma şenliğimiz de bunlardan biri. Üç yıldır düzenlediğimiz etkinlik, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor" dedi.

Şenliğin, Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz ile Şehit Cengiz Uslu'nun kardeşi Mehmet Uslu'nun destekleriyle gerçekleştirildiğini ifade eden Akyol, "Kaymakamımız İsmail Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Necdet Bozyel'in de destek verdiği etkinliğimiz tam bir festival havasında geçiyor. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz birlikte vakit geçiriyor, sohbet edip kaynaşıyor. Çocuklarımız uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken yılın yorgunluğunu üzerlerinden atıyor" diye konuştu.

Festival havasında geçen etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, öğrenciler gün boyunca düzenlenen aktivitelerle doyasıya eğlendi. - MUŞ