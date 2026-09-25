'Hasret' adını alan Macaristanlı Szilvia, Hatay Dörtyol'da Müslüman oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Hasret' adını alan Macaristanlı Szilvia, Hatay Dörtyol'da Müslüman oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
\'Hasret\' adını alan Macaristanlı Szilvia, Hatay Dörtyol\'da Müslüman oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan vatandaşı Szilagyi Szilvia, Dörtyol'da düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olup 'Hasret' adını aldı. Törende Kelime-i Şehadet getiren Szilvia'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi; Türk eşiyle evlenme kararı aldıktan sonra Müslüman olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Macaristan vatandaşı Szilagyi Szilvia İslamiyet'i seçerek "Hasret" adını aldı.

Müslüman olmak istediğini belirterek Dörtyol İlçe Müftülüğüne başvuran Szilvia için müftülük makamında ihtida merasimi düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Dörtyol İlçe Müftüsü Kazım Ural; İslam dininin temel inanç esasları, ibadetleri ve ahlaki değerleri hakkında bilgi verdi.

Müftü Ural'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren Szilvia Müslüman oldu. "Hasret" adını alan Szilvia'ya merasim sonunda ihtida belgesi takdim edildi. Hasret'e ayrıca Kur'an-ı Kerim ile İslam dinini anlatan çeşitli kitaplar hediye edildi.

Öte yandan Hasret'in Türk eşiyle evlenme kararı aldıktan sonra Müslüman olduğu öğrenildi.

Müslüman olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Hasret'i tebrik eden Müftü Kazım Ural, "Bugün makamımızda çok anlamlı ve manevi coşkusu yüksek bir ana şahitlik ettik. İslam diniyle şereflenen Hasret kardeşimizi tebrik ediyor, İslam'ın nurlu yolunda kendisine ve ailesine iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim ibadetlerini makbul eylesin" dedi.

Kaynak: İHA
MacaristanDörtyolHediyeGüncelHatayYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:28
28 yıllık TRT muhabiri Zidane’ın karşısında heyecanlandı Sesi titredi
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:00
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda Gözler 1 Ekim’de
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:49:28. #.0.2#
SON DAKİKA: 'Hasret' adını alan Macaristanlı Szilvia, Hatay Dörtyol'da Müslüman oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei