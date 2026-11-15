Hassa’da kurtuluş yıl dönümünde 2 bin kişiye et döner ikram edildi - Son Dakika
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Hassa’da kurtuluş yıl dönümünde 2 bin kişiye et döner ikram edildi

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Hassa’da kurtuluş yıl dönümünde 2 bin kişiye et döner ikram edildi
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Hassa’da kurtuluş yıl dönümünde 2 bin kişiye et döner ikram edildi
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Hatay’ın Hassa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin kişiye et döner ikram edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin kişiye et döner ikram edildi.

Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara Gürhan Ergüneş Parkı'nda vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Yaklaşık 2 bin kişiye et döner dağıtıldığı programında vatandaşlar, kurtuluş yıl dönümünün coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Hassa Kaymakamı Ali Argama, Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen kahraman gaziler ve şehitler ile Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşu için mücadele edenleri rahmet ve minnetle anarak ilçenin 15 Kasım kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak, "Güzel ilçemiz Hassa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü vesilesiyle bu günün gururunu ve onurunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hassa’da kurtuluş yıl dönümünde 2 bin kişiye et döner ikram edildi - Son Dakika
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