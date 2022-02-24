Hassa'da mahalleler modernize ediliyor - Son Dakika
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Hassa'da mahalleler modernize ediliyor

24.02.2022 12:54
Hassa'da mahalleler modernize ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde köy iken mahalleye dönüşen yerleşim yerleri mahalle statüsüne uygun şekilde modernize edip yaşanabilir hale getiriliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde köy iken mahalleye dönüşen yerleşim yerleri mahalle statüsüne uygun şekilde modernize edip yaşanabilir hale getiriliyor.

Hassa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özellikle öğrencilerin yaya olarak sık kullandığı bölgelerin çevre düzenlemesi, duvar örme ve kaldırım çalışmalarının bitirildiği ve vatandaşların kullanımına sunulduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Hassa'yı güzelleştirmek ve daha yaşanılır hale getirmek için tüm ekiplerin sefer olduğunu ve söz verdikleri çalışmaları yapmak için mücadelelerinin sürdüğünü kaydetti. - HATAY

Hassa'da mahalleler modernize ediliyor
Hassa'da mahalleler modernize ediliyor

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Hatay, Hassa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hassa'da mahalleler modernize ediliyor - Son Dakika


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