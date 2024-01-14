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Hasta almaya giden ambulans karlı yolda kaldı - Son Dakika
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Hasta almaya giden ambulans karlı yolda kaldı

Bitlis'in Hizan ilçesine hasta almaya giden ambulans kara saplanarak bir süre yolda mahsur kaldı. Sağlık çalışanları, kendi imkanlarıyla aracı kurtarmaya çalıştı. Ambulansın bulunduğu yerden çıkarılması sonucu hastaya müdahale edilerek Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

Hasta almaya giden ambulans karlı yolda kaldı
14.01.2024 - 21:59,  Güncelleme: 22:07
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Hasta almaya giden ambulans karlı yolda kaldı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine hasta almaya giden ambulans kara saplanarak bir süre yolda mahsur kaldı.

Hizan ilçesine bağlı Köçyiğit Köyüne canı pahasına hastaya müdahale etmek isteyen sağlık çalışanları kendi imkanlarıyla aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.

Hizan'ın Koçyiğit 80 yaşındaki tansiyon hastası vatandaş, rahatsızlanınca ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaya müdahale etmek için hızlıca bölgeye giden 112 sağlık ekipleri karla kaplı köy yolunda kayarak kara saplandı.

Ellerine kürekleri alan sağlık çalışanları bir önce hastaya ulaşabilmek için ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

Uzun uğraşlar sonucu ambulansı bulunduğu yerden çıkaran sağlık çalışanları hastayı alarak Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesine getirdi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi. "112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekiplerimiz tarafından, Hizan'a bağlı Koçyiğit Köyünde yoğun kar yağışı sebebiyle zor şartlar altında sağlık kurumuna ulaşmakta zorlanan 80 yaşındaki tansiyon hastamızın evde ilk müdahalesi yapılarak vatandaşımızın kısa bir süre içerisinde Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine nakli sağlandı" denildi.

Kaynak: İHA
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