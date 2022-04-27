Hasta çocukların süper kahramanı - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Kaan Balkan'ın (22), kanseri yenip hayallerine kavuşmak için verdiği mücadele herkese örnek oldu. 16 yaşında, türüne az rastlanan bir kanser türüne yakalanan Balkan, aylarca hastanede yatıp çok ağır tedaviler görse de mücadeleden asla vazgeçmedi. Balkan, hastalığı yenip sağlığına kavuşur kavuşmaz, hayalini kurduğu İEÜ Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programını kazandı. Kaan, şimdi hem okuyor hem de LÖSEV gönüllüsü olarak kanser tedavisi gören çocuklara umut veriyor.

Kaan Balkan, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Uçaklara olan sevgisi nedeniyle henüz ortaokul yıllarında hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Balkan, Manisa Kula'daki evine yaklaşık 300 kilometre uzakta bulunan, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Uçak Gövde Motor Bakımı' eğitimi almaya başladı. Manisa-Selçuk arasındaki mesafenin uzaklığı nedeniyle öğrenci yurdunda yaşayan Kaan, lise ikinci sınıfta hızla kilo kaybettiğini fark etti.

45 kiloya kadar düştü

Şiddetli karın ağrısı nedeniyle başvurduğu hastaneden, acil olarak İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Araştırmalar sonucunda Balkan'ın ince bağırsağında, genetik rahatsızlığa bağlı olarak kitle oluştuğu tespit edildi. Ameliyata sayılı gün kala kalbinin enfeksiyon kapması nedeniyle 45 kiloya kadar düşen Balkan, 5 ay boyunca her gününü hastanede geçirdi. Balkan, yaşadığı zorlu sürece rağmen ümidini asla kaybetmedi.

Kaan Balkan, genetik rahatsızlığa (nörofibromatozis tip 1) bağlı olarak çok nadir görülen bu kanser türünden kurtulmak için önce ameliyat oldu, daha sonra onkoloji tedavisi gördü. 2 yıllık süreç, Balkan'ın azmi sayesinde olumlu sonuçlandı. Balkan, 2018 yılında çok sevdiği okuluna geri dönerek hayallerine kavuşmak için çalışmaya kaldığı yerden devam etti. Balkan, 2020 yılında da İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'nı kazandı.

İkinci sınıfta, staj yaptığı bir havayolu şirketinden iş teklifi alan Balkan, arta kalan zamanında da Lösemili Çocuklar Vakfı'nda (LÖSEV) gönüllü olarak çalışıyor. Hastalığını ilk öğrendiğinde içine kapandığını, kimseyle konuşmadığını söyleyen Balkan, "Arkadaşlarımın sevgisi ve LÖSEV'in desteği, beni hayata bağladı. Tam umutların bittiği noktada bana ümit oldular. Mücadeleden vazgeçmedim ve hastalığı bu şekilde yendim. Hayalim, hep uçaklarla ilgili bir mesleğimin olmasıydı. Hastalığım, teknik kısımda çalışmama engel olunca, yer hizmetlerinde kendimi geliştirmeye karar verdim. Staj yaptığım süreyi de çok iyi geçirdikten sonra iş teklifi aldım. Çok çalışıp mesleğimde ilerlemek en büyük hedefim" dedi.

LÖSEV'de kendisi gibi kanser tedavisi gören çocuklar için etkinlikler düzenlediklerini, hediye paketleri hazırladıklarını ifade eden Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıpkı benim hayatıma dokundukları gibi ben de insanların hayatına dokunmak istiyorum. Kostümler giyerek çocuklarla oyunlar oynamayı, hasta olduklarını bir an bile olsa onlara unutturabilmeyi çok seviyorum. Asla ama asla ümitlerini kaybetmemelerini söylüyorum. Hayattaysak ve sağlıklıysak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok." - İZMİR