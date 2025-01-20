Hasta Hizmetlerinde Davranışsal Eğitim

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Hasta hizmetleri departmanı yönetici ve çalışanlarının aldığı 'davranışsal yetkinlik' eğitimiyle, hasta ve yakınlarına daha iyi hizmet verebilecek.

'Hayat Akademi' eğitim programları çerçevesinde hasta hizmetleri departmanının faaliyetlerinin geliştirilmesi adına düzenlenen 'davranışsal yetkinlik' eğitimleri, çalışanların kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla 2025 yılı boyunca sürecek kapsamlı bir program olarak hayata geçiriliyor. Alanında uzman eğitimcilerin katılımları ile gerçekleştirilecek olan programlarla hasta memnuniyetini artırmak, ekip içi iletişimi güçlendirmek, kriz yönetimi becerilerini geliştirmek ve çalışanların profesyonel gelişimlerine destek olmak gibi konular hedefleniyor.

Program dahilinde uzmanlar tarafından etkili iletişim, empati, stres yönetimi, problem çözme ve takım çalışması gibi konularda eğitimler verilecek. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Fatma Betül Kabalar, eğitim takvimlerinin kurum olarak öncelik verdikleri hasta odaklı hizmet anlayışını bir adım daha ileriye taşıma hedeflerini desteklediğini söyledi.

Çalışanlarının bu süreçte kazanacağı yetkinliklerin, sundukları sağlık hizmetlerinin kalitesine doğrudan katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Tüm yıl boyunca sürecek bu eğitimlerin, hem çalışanlarımızın kişisel gelişimine hem de hastalarımızın memnuniyetine önemli bir ivme kazandırmasını diliyoruz" dedi. - BURSA