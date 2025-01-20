Hasta Hizmetlerinde Davranışsal Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hasta Hizmetlerinde Davranışsal Eğitim

Hasta Hizmetlerinde Davranışsal Eğitim

Özel Hayat Hastanesi, hasta memnuniyetini artırmak için 2025 boyunca davranışsal yetkinlik eğitimi veriyor.

20.01.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasta hizmetleri departmanı yönetici ve çalışanlarının aldığı 'davranışsal yetkinlik' eğitimiyle, hasta ve yakınlarına daha iyi hizmet verebilecek.

'Hayat Akademi' eğitim programları çerçevesinde hasta hizmetleri departmanının faaliyetlerinin geliştirilmesi adına düzenlenen 'davranışsal yetkinlik' eğitimleri, çalışanların kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla 2025 yılı boyunca sürecek kapsamlı bir program olarak hayata geçiriliyor. Alanında uzman eğitimcilerin katılımları ile gerçekleştirilecek olan programlarla hasta memnuniyetini artırmak, ekip içi iletişimi güçlendirmek, kriz yönetimi becerilerini geliştirmek ve çalışanların profesyonel gelişimlerine destek olmak gibi konular hedefleniyor.

Program dahilinde uzmanlar tarafından etkili iletişim, empati, stres yönetimi, problem çözme ve takım çalışması gibi konularda eğitimler verilecek. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Fatma Betül Kabalar, eğitim takvimlerinin kurum olarak öncelik verdikleri hasta odaklı hizmet anlayışını bir adım daha ileriye taşıma hedeflerini desteklediğini söyledi.

Çalışanlarının bu süreçte kazanacağı yetkinliklerin, sundukları sağlık hizmetlerinin kalitesine doğrudan katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Tüm yıl boyunca sürecek bu eğitimlerin, hem çalışanlarımızın kişisel gelişimine hem de hastalarımızın memnuniyetine önemli bir ivme kazandırmasını diliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hasta Hizmetlerinde Davranışsal Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:21:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hasta Hizmetlerinde Davranışsal Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.