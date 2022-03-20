Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

20.03.2022 00:58
Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

Sinop'ta hastalanan kuzuyu evlerine alan aile, ona bebek gibi bakıyor.

Sinop'ta hastalanan kuzuyu evlerine alan aile, ona bebek gibi bakıyor.

Geçirdiği hastalık nedeniyle veteriner klinikte serum takılan, 6 kardeşten birisi olan ve ismine 'Adam' koyulan 1,5 aylık kuzu, İri ailesi ile birlikte eve döndüğünde tekrar rahatsızlandı. Kuzunun hastalığının geçmediğini gören İri ailesi, Korucuk Mahallesi'ndeki evlerinde ona bakmaya başladı. Kuzu Adam'a tıpkı bir bebek gibi bakmaya başlayan İri ailesi, banyoda yıkayarak ateşini düşürmeye çalıştı. Altına bez bağlayıp karnını da biberonla verdikleri sütle doyuran aile, soğuk ve karlı havada üşüdüğü için de üzerine battaniye örterek kaloriferin yanında yatırdı.

Kuzuyu çocuğu gibi sevdiğini belirten 61 yaşındaki baba Ayhan İri, "Kuzu rahatsızlandı. Sonra veterinere götürdük. Veteriner serum taktı. Serum taktıktan sonra eve geldik. Baktık yine devam ediyor. Biz de bunun üzerine eve aldık. Ateşi düşsün diye yıkayıp serinlettik. Kuzumuza evde bakıyoruz, çocuklar gibi seviyoruz" dedi.

Kuzunun yanından ayrılmayan Ayhan İri, onu sevgi ve şefkatiyle birlikte sık sık veterinere götürüp iyileştirmeye çalışıyor. - SİNOP

YORUMLAR
500
Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı! Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı! MHP'den Sinop'ta 'Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' MHP'den Sinop'ta 'Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop

Veteriner, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement