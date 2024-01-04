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Hastane Kantinlerindeki Fiyatlandırma Şikayetleri Artıyor - Son Dakika
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Hastane Kantinlerindeki Fiyatlandırma Şikayetleri Artıyor

Tüketici Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, hastane kantinlerindeki yüksek fiyatlandırma nedeniyle yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, hastanedeki kantin fiyatlarının kontrolünden baştabiplerin sorumlu olduğunu aktaran Bakal, tüketicilerin haklarını aramak konusunda kararlı olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hastane kantinlerindeki fiyatların emsal fiyatların ortalamasına göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Bakal, tüketicilerin şikayetlerini ilgili mercilere iletmeleri gerektiğini ifade etti.

Hastane Kantinlerindeki Fiyatlandırma Şikayetleri Artıyor
04.01.2024 - 10:24,  Güncelleme: 10:39
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Tüketici Destekleme Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Hakem Heyeti Üyesi olan Süleyman Bakal, hastane kantinlerindeki fiyatlandırmayla ilgili yoğun olarak şikayet aldıklarını söyledi.

Hastane kantinlerindeki yüksek fiyatlandırma nedeniyle yapılan şikayetlerle ilgili konuşan Süleyman Bakal, konuyla ilgili kamuoyuna defalarca açıklama yapmalarına rağmen şikayetlerin azalmak yerine her geçen gün arttığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayınlanan bir genelgeye göre, baştabiplerin hastanedeki kantin fiyatlarının kontrolünden sorumlu olduğunu aktaran Bakal, hastane kantinlerindeki yüksek fiyatlarla ilgili hala yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Hastane kantinlerinde yüksek fiyatla karşılaşan vatandaşların Alo 175, Alo 184 ve hastane başhekimleri ile görüşebileceğini dile getiren Başkan Bakal, tüketicilerin haklarını aramak konusunda kararlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

"Etiketlerin emsal fiyatların ortalamasına göre belirlenmesi gerekiyor"

Tüketici Destekleme Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Hakem Heyeti Üyesi olan Süleyman Bakal, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında, "Hastane kantinleriyle ilgili olarak fiyat bize iletilmiyor ancak tarafımıza çeşitli mecralardan ulaşan tüketiciler, hastane kantinlerinde fiyatların yüksek olduğunu söylüyorlar. Biz de onlara bizzat başhekimlere giderek şikayetçi olmasını öneriyoruz. Diyelim ki, hastane kantinlerindeki fiyatlar Ticaret Odası'nın veya Esnaf Sanatkarlar Odaları'nın belirlediği fiyatlar olamaz. Oradaki etiketlerin emsal fiyatların ortalamasına göre belirlenmesi gerekiyor. Bunu da kontrol etme görevini 2011 yılında Sağlık Bakanlığı baştabiplere bizzat vermiş" dedi.

"Hastane kantin fiyatları 5 yıldızlı otel fiyatlarıyla yarışmasın"

Aksi durumlarda tüketicinin ne gibi bir yol izleyebileceğini anlatan Bakal, "Vatandaş başvuru yaptığı yerden sonuç alamazsa bir üst merciye, oradan alamazsa yine bir üst merciye şikayetlerini iletebilir. Diyelim ki hastane başhekiminden sonuç alamadık, İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurabiliriz. İl Sağlık Müdürlüğü'nden sonuç alınamazsa Sağlık Bakanlığı'na, oradan da olmazsa CİMER'e başvuru yapılabilir. Unutulmamalı ki hak arandıkça haksızlıklar azalır. Tüm tüketicilerin diğer tüketicilere karşı sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk nedir? Kendi hakkını aramak ve diğer tüketicilerin de bu vesileyle hakkını korumak. Tüketici destekleme derneğine gelen şikayetler üzerine biz bunu 2015 yılında, 2019 yılında ve 2023 yılında defalarca paylaştık. Zaman zaman yaptığımız paylaşımlarda, 'Hastane kantin fiyatları 5 yıldızlı otel fiyatlarıyla yarışmasın' dediğimiz de oldu ama sorun çözülmedi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Hastane Kantinlerindeki Fiyatlandırma Şikayetleri Artıyor - Son Dakika


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