Hastanede Bayramlaşma Programı

Aydın'ın Söke ilçesinde Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yönetimi, Kurban Bayramı dolayısıyla hastane personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. Programda Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ve idare ekibi, görev yapan sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. Bayramların sevgi, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekilen programda, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi yönetimi, tüm sağlık çalışanlarının ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın ülkeye sağlık, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. - AYDIN