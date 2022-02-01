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Hastanede tedavi gören çocukların talepleri dinlendi - Son Dakika

Hastanede tedavi gören çocukların talepleri dinlendi

01.02.2022 09:59
Hastanede tedavi gören çocukların talepleri dinlendi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Duygu Eren Dağlar ve hastane yönetimi Çocuk Cerrahi Servisi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Duygu Eren Dağlar ve hastane yönetimi Çocuk Cerrahi Servisi'nde tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlıkta alt yapısını güçlendirerek sayılı illerden olma yönünde hızla ilerleyen Aydın'da hastane yöneticileri de hasta ve yakınlarını yalnız bırakmıyor. Belirlenen program çerçevesinde hastanede tedavi gören hastaları odalarında ziyaret eden yöneticiler, hasta ve yakınları ile sohbet ederek sorun ve taleplerini dinliyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Duygu Eren Dağlar ve hastane yönetimi de hastanedeki Çocuk Cerrahi Servisi'ni ziyaret etti. Tedavi gören çocuklara çeşitli hediyeler vererek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Dağlar ve yöneticiler, miniklerle ilgilendi. Hasta yakınları ile de sohbet eden Başhekim Dağlar ve yöneticiler, hasa ve hasta yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını belirterek ziyaretlerini sonlandırdı. - AYDIN

Hastanede tedavi gören çocukların talepleri dinlendi
Hastanede tedavi gören çocukların talepleri dinlendi
Hastanede tedavi gören çocukların talepleri dinlendi

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Hastane, Doğum, Çocuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hastanede tedavi gören çocukların talepleri dinlendi - Son Dakika


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