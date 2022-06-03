Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı - Son Dakika
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Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı

03.06.2022 13:34

Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı Sivas Numune Hastanesi'nde bulunan çocuk hastaların eğitimlerinden geri kalmaması için çocuk servisine kütüphane yapıldı Sivas Numune Hastanesinde bulunan çocuk hastaların eğitimlerinden geri kalmaması için çocuk servisine kütüphane yapıldı.

Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı

Sivas Numune Hastanesi'nde bulunan çocuk hastaların eğitimlerinden geri kalmaması için çocuk servisine kütüphane yapıldı

SİVAS - Sivas Numune Hastanesinde bulunan çocuk hastaların eğitimlerinden geri kalmaması için çocuk servisine kütüphane yapıldı. Sivas numune hastanesi bünyesinde bulunan Çocuk Servisinde yatarak tedavi olan çocuk hastaların tedaviye uyumlarını artırmak amacıyla serviste yer alan fuaye alanına Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla kitaplık alanının açıldı. Kitaplığın açılışını Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ve Hastane Yöneticileri gerçekleştirdi. Kurdele kesiminde Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken konuşma yaptı. Kurdele kesiminin ardından Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken ve Hastane Başhekimi Serviste tedavi gören çocuklarla birlikte kitaplık alanını gezdi.

"boş zamanlarını değerlendirecekleri bir kütüphane"

Çocukların boş zamanlarını değerlendirecekleri bir kütüphane yapıldığını belirten Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, "Bugün Pediatri Servisimizde Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından yaptırılan kitaplığın açılışı için burada bulunuyoruz. Pediatri Servisimizde çocuklarımız sağlığına kavuşurken de özellikle çocuklarımızın eğitimi ile alakalı, boş zamanlarını değerlendirecekleri bir kütüphaneyi Sivas TSO bize kazandırdı. Biz de diğer sosyal donatıları ile birlikte burada güzel bir kütüphane oluşturduk. Bu konuda ilk adımı atan bizlere gerekli desteği veren Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Mustafa Eken'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum"

Sağlıklı yaşamın çok önemli olduğunu belirten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise, "Sivas Numune Hastanemiz şehrimizde çok ciddi emek veren, gece-gündüz halk sağlığı için çalışan hastanemiz. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Onlara emanetiz. Emekleri için teşekkür ediyorum tüm sağlık çalışanlarımıza. Çocuk polikliniğinde tedavi gören yavrularımız için hastanemiz bu şekilde bir proje geliştirmiş. Biz de destek olduk.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası bu yapılan işin belki maddi bir değeri yok ama manevi değeri çok fazla. Çocuklarımıza hizmet eden ve bilgi aşamasında onların kitap okumalarının sağlanacağı bir yerde öncülük etmek de bizim için şereftir. Sivas TSO olarak bize ihtiyaç duyulan her yerdeyiz. Bizler bu şehrin çocuklarıyız. Şehir bizlere emanet. 8 Bin üyemiz adına oluşturduğumuz Kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemizin başka ihtiyaçlarında da yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı
Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı
Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı
Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı

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Kaynak: İHA

Numune Hastanesi, Çocuk, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı - Son Dakika

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