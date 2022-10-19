Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı - Son Dakika
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Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı

19.10.2022 17:20
Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı

İzmir'de ikamet eden Ayfer Dikmen, annesinin vefat ettiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan hastanedeki yoksul aileler için bebek patiği örüp hastaneye gönderdi.

İzmir'de ikamet eden Ayfer Dikmen, annesinin vefat ettiği Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan hastanedeki yoksul aileler için bebek patiği örüp hastaneye gönderdi. Hastaneye bir mektupla gelen patikler sağlık çalışanlarına duygu dolu anlar yaşattı.

Beyşehir Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne bir süre önce kargoyla gönderilen, içerisinde çok sayıda bebek patiği ile bir teşekkür mektubunun bulunduğu kutu, mektup içeriğinin okunmasının ardından sağlıkçılar arasında duygu yüklü anlar yaşanmasına neden oldu. Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, bebek patikleri ve teşekkür mektubunu gönderen Ayfer Dikmen'i telefonla arayarak kendisine teşekkür ettiğini söyledi. Dikmen'in yazdığı mektupla birlikte hediye olarak gönderdiği 50 bebek patiğinin ilgili annelere teslim edilmeye ve talebinin yerine getirilmeye başlandığını belirten Dr. Küçükbuzcu, "Ayfer Hanım'a duygu ve düşüncelerinden dolayı tüm sağlıkçılarımız adına çok teşekkür ediyorum. 17 yıl önce annesini de hastanemizde kaybettiğini ifade ediyor. Aynı zamanda kendisine ve ailesine de başsağlığı diliyoruz. Emaneti emin ellerdedir, hiçbir kuşkuları olmasın. Hayırlarını Allah kabul etsin inşallah" dedi.

İzmir'de yaşayan Ayfer Dikmen'in "Kutuyu teslim alan sayın sağlık görevlisi' cümleleriyle başlayan mektubunda, "Öncelikle salgın döneminde göstermiş olduğunuz üstün fedakarlık ve başarıdan ötürü şahsınızda tüm sağlık çalışanlarına sonsuz minnettarlığımı bildirmek isterim. Göndermiş olduğum minik hediyeleri salgın döneminde dualarla ördüm. Karamanlı olan annem 2005 yılında hastanenizde vefat etti. Annemin ve tüm salgında vefat edenlerin hayrına durumu iyi olmayan annelerin bebeklerine hediye ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden binlerce teşekkürler. Sanırım kargoyu teslim aldığınızda Mevlit Kandili olacak, bir teşekkür, bir kandil hayrı, ağız tatlılığı, çam sakızı çoban armağanı kahvenizin yanına. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İzmir'den selamlar, saygılar" ifadeleri yer aldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Ördüğü patikleri hayır için annesinin vefat ettiği hastaneye gönderdi Ördüğü patikleri hayır için annesinin vefat ettiği hastaneye gönderdi

Beyşehir Devlet Hastanesi, Yenidoğan, Konya, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastaneye örüp gönderdiği bebek patikleri sağlık çalışanlarını duygulandırdı - Son Dakika
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