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Hat patladı, yol trafiğe kapandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.

Dün akşam saatlerinde Ortakent Ali Kelle Ormanı mevkiinde isale hattında patlama yaşanmıştı. Patlamanın üzerinden 24 saat geçmeden bir patlama da Bitez Bergamut Caddesi'nde meydana geldi. Patlama sonrası asfalt parçalandı, yolda dev çukur açıldı. İhbarın ardından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Yol ekiplerce trafiğe kapatıldı. Patlamanın olduğu noktada onarım çalışması başlatıldı.