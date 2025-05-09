Hatay'a Aile Sağlığı Merkezi

(HATAY)- AKUT Vakfı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Hatay'ın yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla sürdürdüğü projeler kapsamında bağışçıların destekleriyle inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi'ni, törenle Sağlık Bakanlığı'na devretti. Vakıfı Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Mahruki, "Eğitimden sağlığa, toplumsal iyileşmeye kadar her alanda kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

AKUT ve Turkish Philanthropy Funds bağışçılarının destekleriyle Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen, 4 birimli Aile Sağlığı Merkezi, dün düzenlenen törenle Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

Törende, Arsuz Kaymakamlığı, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, yerel yöneticiler, AKUT VAKFI Mütevelli Heyeti, AKUT VAKFI Yönetim Kurulu Üyeleri, AKUT VAKFI gönüllüleri ve bölge halkı bir araya geldi.

"Toplumsal iyileşmeye kadar her alanda kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz"

Törende konuşan AKUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki, "Depremin ilk anlarından itibaren Hatay'da, dayanışmayı büyütmek için var gücümüzle çalıştık. Aile Sağlığı Merkezi, bir bina olmanın ötesinde; toplumsal dayanışmanın ve kalıcı çözümlerin bir simgesi ve bölge halkının sağlık hizmetlerine erişiminde yeni bir umut. Eğitimden sağlığa, toplumsal iyileşmeye kadar her alanda kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz. Hatay bizim için bir sorumluluk, bir dayanışma öyküsü. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz" dedi.

AKUT Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Pınar Beard ise "2023'ten bu yana Hatay'dayız, çok sayıda proje hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl Hatay'da inşa ettiğimiz iki okulda 800'ün üzerinde öğrencimiz eğitim görüyor. Başarılarıyla bizi her geçen gün umutlandırıyorlar. Bu merkezin de bölge halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Yanımızda olan tüm kamu personeline, bağışçılarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.