Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Ayda 1400 Km Yol Yaptı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Ayda 1400 Km Yol Yaptı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Ayda 1400 Km Yol Yaptı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 aylık süreçte tarihi bir başarıyla 1400 kilometre yolu tamamladı. HBB Başkanı Mehmet Öntürk, ilçe ihtiyaçları ve muhtarların taleplerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

11.10.2024 11:40  Güncelleme: 11:41
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 aylık süreçte bin 400 kilometre yolun yapımını tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Mehmet Öntürk; Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve muhtarlarla bir araya geldi. İlçenin ihtiyaçlarıyla birlikte muhtarların sorun ve taleplerini de dinleyen HBB Başkanı Öntürk, yaptığı konuşmada yapılan hizmetlerin yanı sıra Yayladağılı hemşehrilerine yeni müjdeler de verdi.

Yürütülen yol çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Öntürk, "Biz, yol hamlemizde 1400 km'yi bu yıl yakalıyoruz. Hiçbir büyükşehir belediyesi -Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı hariç- bir yaz sezonunda bunu yapmadı, yapamaz da. HBB eski yönetimi, 6 yılda 1200 km yol yapmış. Biz, 6 ayda 1400 km yolu tarihi rekorla tamamladık. Beklentimiz güçlü bir şehir yaparak potansiyelleri ortaya çıkarmak" şeklinde konuştu.

Yolu ve suyu olmayan bir şehirde yaşamanın zorluğuna değinen Öntürk, yol ve su sorunlarıyla ilgili Hatay'ın her noktasında ciddi bir hamle başlattıklarını, seçim döneminde verdikleri vaatleri tek tek hayata geçirdiklerini ve hiçbir yeri bir diğerinden ayırmadan hizmetlerine devam ettiklerini hatırlattı.

Hangi ilçenin ne ihtiyacı varsa bir plan çerçevesinde çalıştıklarını ve bu şekilde de çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Öntürk, "Şu ana kadar Yayladağı'nda yaptığımız yolun metrajı, 137 km'dir. İkinci bir hamle daha başlatıyoruz: İl genelinde üretim yollarına giriyoruz. Tarlada ürettiğimiz ürünü nihai noktaya ulaştırmak için alanlar açacağız" dedi.

Su yönetimi konusunda HBB ekiplerinin ciddi bir gayret gösterdiklerini kaydeden Öntürk, "Hiçbir yerde su çıkmıyorsa, alternatifimiz yoksa tankerlerle depolara su boşaltacağız. Susuz ev bırakmayacağız" şeklinde talimatlar verdiğini aktardı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Ayda 1400 Km Yol Yaptı - Son Dakika

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