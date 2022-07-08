Hatay Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının İkramiyeleri, Bayram Öncesi Ödeniyor - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının İkramiyeleri, Bayram Öncesi Ödeniyor

08.07.2022 10:39
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının İkramiyeleri, Bayram Öncesi Ödeniyor

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, belediyenin memur, kadrolu işçi ve sürekli işçi kadrolarında çalışan personelin ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, belediyenin memur, kadrolu işçi ve sürekli işçi kadrolarında çalışan personelin ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyurdu.

Lütfü Savaş, kadrolu işçi statüsünde görev yapan personelin ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplarına yatırılacağını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Başkan Savaş, 2022 yılı Eylül ayında sürekli işçilere ödenmesi planlanan 15 günlük yevmiye tutarının da bayram öncesi işçilerin hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Savaş, "Her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar karşısında çalışma arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirme yapabilmenin yollarını arıyoruz. Onların daha iyi şartlarda çalışması ve güçlü ekonomik olanaklara sahip olması için imkanlarımızı zorluyoruz. Kurban Bayramı öncesinde tüm personelimizin yüzünün gülmesi ve bayram tadında günler geçirebilmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur. Yaptığımız bu düzenlemelerin tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diler, iyi bayramlar dilerim" dedi.

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Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarının İkramiyeleri, Bayram Öncesi Ödeniyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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