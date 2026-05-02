Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol'a çok amaçlı salon inşa ediyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Dörtyol'a çok amaçlı salon inşa ediyor

02.05.2026 00:53  Güncelleme: 00:56
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesinde yapımı süren Çok Amaçlı Salon projesinde incelemelerde bulundu.

"Hatay Ayağa Kalkıyor" vizyonu kapsamında hayata geçirilen projeyi yerinde değerlendiren Başkan Öntürk, sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak salonun bölgenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yaklaşık 600 metrekare alanda inşa edilen tesisin; toplantılar, etkinlikler, eğitim programları ve çeşitli organizasyonlar için kullanılacağı belirtilirken, gençlere yönelik eğitim ve psikolojik destek projeleri ile girişimci kadınlara

yönelik kursların da burada hayata geçirilmesinin planlandığı aktarıldı.

Başkan Öntürk, projenin tüm mahallelere hizmet verecek şekilde tasarlandığını belirterek, benzer sosyal yatırımların Dörtyol genelinde artırılacağını kaydetti. - HATAY

Kaynak: İHA

