Başkan Öntürk’ten Dörtyol’daki Spor Salonu İncelemesi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Dörtyol ilçesinde yapımı süren kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 1500 kişi kapasiteli olarak planlanan tesisi gezen Başkan Öntürk, teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Modern donanımıyla bölgeye önemli katkı sağlaması hedeflenen spor salonunun, özellikle gençlerin sportif faaliyetlerine yeni imkanlar sunacağı belirtilirken, Başkan Öntürk Hatay genelinde spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceğini ifade etti.

Projenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. - HATAY