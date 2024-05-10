Hatay Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve evde bakım hizmetlerini sürdürüyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerde temizlik ve evde bakım hizmetlerini il genelinde sürdürmeye devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ilçe genelinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri vermeye devam ediyor. Ekipler; ilçe genelinde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik ev temizliği ve kişisel bakım çalışmalarının yanı sıra İskenderun Pirireis Mahallesi'nde yer alan Binevler Camisi'nde, vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak amacıyla genel temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir'in çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden cami cemaati, HBB Başkanı Mehmet Öntürk'e ve HBB ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Yetkililer, ilçe genelinde hazırladıkları haftalık ve aylık planlar çerçevesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini ifade ettiler. - HATAY