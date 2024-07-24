Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'da Feyezan Kanalı'nda temizlik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'da Feyezan Kanalı'nda temizlik çalışmalarına devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun\'da Feyezan Kanalı\'nda temizlik çalışmalarına devam ediyor

Depremin vurduğu Hatay'da çalışmalarına devam eden Hatay Büyükşehir Belediye ekipleri, İskenderun ilçesinde Feyezan Kanalında temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kanalın çevresine yayılan kötü koku ve çevre kirliliği önlenerek bölgenin yaşanabilirliği artırılacak.

24.07.2024 09:00  Güncelleme: 09:02
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Depremin vurduğu Hatay'da çalışmalarına devam eden Hatay Büyükşehir Belediye ekipleri, İskenderun ilçesinde Feyezan Kanalında temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla, İskenderun ilçesinde sürekli gündeme gelen Feyezan Kanalı'na çalışmalar titizlikle devam ediliyor. HATSU'ya ait iş makinelerinin Feyezan Kanalı'na indirildiği çalışmalar kapsamında dere içine akarak sivrisinek, haşere, kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet veren atık su deşarjı sorununu giderme çalışmaları devam ediyor. Yapılan temizlik çalışmaları sayesinde kanalın çevresine yayılan kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçilerek kanalın bulunduğu bölge daha yaşanabilir bir hal alacak. Temizlik çalışmaları sonrası yapılacak peyzaj düzenlemeleri ile de Feyezan Kanalı modern bir görünüme kavuşacak.

"Temizlik çalışmalarının mahalle sakinlerini mutlu etti"

Barıştepe Mahallesi'ndeki temizlik çalışmalarının vatandaşları mutlu ettiğini ifade eden Mahalle Muhtarı Çiğdem Bozhüyük, Temizlik çalışmalarının mahalle sakinlerini mutlu etti. Bu soruna çözüm bulma konusunda hassasiyet gösteren ve emek veren Öntürk ile tüm ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'da Feyezan Kanalı'nda temizlik çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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