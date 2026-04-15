Hatay Büyükşehir Belediyesi, Karamağara\'da inşa ettiği köy evlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Kırıkhan ilçesine bağlı Karamağara Mahallesi'nde inşa ettiği köy evlerinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve Hatay İmar Sanayi Anonim Şirketi (HİSAŞ) tarafından inşa edilen ve toplam 28 bloktan oluşan proje kapsamında köy evleri hak sahiplerine teslim edildi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilen köy evleri, bölge halkı için umut oldu. Yetkililer, projeyle vatandaşlara güvenli, konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunulmasının hedeflendiğini belirtti.

Karamağara Mahallesinde inşa edilen yeni yaşam alanının vatandaşlar için yeni bir başlangıç olduğu ifade edilirken, projenin sosyal ve ekonomik açıdan da bölgeye katkı sağlaması bekleniyor.

Hak sahibi bir vatandaş, 6 Şubat depremlerinde büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile HBB Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti. - HATAY