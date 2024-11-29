Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden Emniyete 100 Araç Hibesi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe edilen 100 araç emniyet müdürlüğü tarafından hizmete alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın ayağa kalkması için çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken kurumlarla iş birliğine devam ediyor. Bu kapsamda HBB, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı aracılığı ile emniyet müdürlüğüne; 48 motosiklet, 49 binek araç, 2 minibüs ve 1 otobüs olmak üzere toplam 100 adet taşıt hibe etti. Kavaslı ek hizmet binasında gerçekleşen teslim törenine Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe ve HBB yetkilileri katıldı. - HATAY