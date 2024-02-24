Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarihi Eserleri Türk Tarih Kurumu\'na Teslim Etti

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kent Arşivi binasından çıkardığı tarihi eserleri Türk Tarih Kurumu'na teslim etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin geçmişinin geleceğe taşınması amacı ve "Hatay'ın tarihi burada yazılır" sloganı ile kente kazandırdığı Kent Arşivi binası, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı.

Hatay Kent Arşivi kütüphanesinde Osmanlı Dönemi'ndeki Hatay'a ait 120 bin adet belgenin dijital görüntüleri, Hatay'ın köklü ailelerinin mirası olan 250 adet Osmanlıca nadir kitap ve depremde vefat eden meşhur Hatay araştırmacısı Mehmet Tekin'in bağışladığı 3000 adet telif eser bulunuyordu. "Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Cami'nin yanında yer alan tarihi Kuseyri Konağı'nda 2021 yılında hizmete başlayan arşivde yer alan tüm eserler HBB ekiplerinin hassas çalışmaları ile kurtarıldı. HBB kültür yayınlarının da hazırlandığı binadan kurtarılan eserler ekipler tarafından tek tek paketlenerek muhafaza altına alındı. Hatay'ın köklü ailelerinin mirası olan 250 adet Osmanlıca nadir kitap ile ilgili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş; Semiramis Kuseyri, Ferhan Kuseyri ve Aliye Kuşçu tarafından bağışlanan bu eserlerin gerekli yazışmalar yapılarak Türk Tarih Kurumu'nda muhafaza edilmesine karar verdi.

Tarih Uzmanı olan Hatay Kent Arşivi Kurucu Müdürü Dr. Ahmet Acar, binanın inşa sürecinin ardından tekrar hizmete açılacağını belirterek "Depremden önce son 1 yıldır kütüphanemizi YKS ve KPSS hazırlık öğrencilerinin kullanımına da açmıştık. Öğrencilerimiz sabah 7.00'den akşam 23.00'e kadar burada çalışmalarını gerçekleştiriyordu. Hatay'a dair ne kadar eser varsa Kent Arşivi'nde toplamaya başlamış ve binlerce esere ulaşmıştık. Eserleri çok özenli çalışarak kurtarabildiğimiz için mutluyuz. Binamız tamamlandığında tekrar hizmete açacağız" dedi.

Birçok öğrenci ve akademisyenin faydalandığı kütüphane EXPO HBB Yerleşkesi Hortikültür alanında kısmen hizmet vermeye başladı. - HATAY