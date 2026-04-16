Hatay Büyükşehir Belediyesi\'nden yeşil alanlara teknolojik dokunuş

16.04.2026 08:38  Güncelleme: 08:40
Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan bakımında modern teknolojilerle hizmet kalitesini artırmak için 6 ot biçme robotu kullanmaya başladı. Bu robotlar, özellikle ulaşılması zor alanlarda yüksek verimlilik sağlıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yeşil alanların bakımında modern teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesine ot biçme robotları dahil edildi.

Toplam 6 robotun hizmete alındığını açıklayan yetkililer, söz konusu araçların özellikle iş makinelerinin ulaşmakta zorlandığı alanlarda etkin şekilde kullanıldığını belirtti. Robotların refüjler başta olmak üzere çim ve ot biçme çalışmalarında aktif rol aldığı ifade edildi.

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen ot biçme robotlarının yüksek verimlilik sağladığını kaydeden yetkililer, bir robotun yaklaşık 6 kişilik iş gücüne eş değer performans gösterdiğini vurguladı.

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ekiplerinin, il genelinde refüjlerde çim biçme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

