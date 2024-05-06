Hatay\'da 221 Karton Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri tarafından 221 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 6 Mayıs günü Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi ile İskenderun yolu kesişiminde bulunan konteyner önünde üzeri örtülü bir cisim olduğunu fark etti. Yapılan aramada; 221 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgi olarak şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. - HATAY