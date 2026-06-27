Kırıkhan\'da 30 milyon liralık tohum desteği üreticilere ulaştırıldı

Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kırıkhan ilçesinde düzenlenen programda yaklaşık 30 milyon lira değerinde pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu üreticilere dağıtıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın katılımıyla Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen programda; yaklaşık 6 bin 200 torba pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Yaklaşık bin 400 üreticinin faydalanacağı destekle 68 bin dekar alanda tarımsal üretime katkı sağlanması hedeflenirken, toplam destek tutarının 30 milyon lirayı aştığı belirtildi.

Programda konuşan Vali Masatlı, tarımsal üretimin Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, her bir tohum desteğinin üreticinin umudu ve kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Üretimin devam etmesinin istihdam, kalkınma ve sürdürülebilir yaşam açısından kritik rol üstlendiğini vurgulayan Vali Masatlı, devletin deprem sonrası süreçte üreticilerin yanında olmaya devam ettiğini kaydetti. - HATAY