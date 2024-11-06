Hatay'da Adres Belirsizliğine Son: Yeni Tabelalar Yolda - Son Dakika
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Hatay'da Adres Belirsizliğine Son: Yeni Tabelalar Yolda

Hatay\'da Adres Belirsizliğine Son: Yeni Tabelalar Yolda

Hatay Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası yıkım ve adres belirsizliklerini gidermek için şehir genelinde yeni tabelalar yerleştiriyor. Fosforlu levhalar, gece görünürlüğü artırarak kazaların azaltılmasına yardımcı oluyor.

06.11.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremle birlikte yıkım yaşanan kentte oluşan adres belirsizliğine tabelaları yenileyerek son verdi.

HBB, asrın felaketi sonrası şehirde yeniden inşa ve ihya çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı, şehir içi ulaşımın düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesi amacıyla Büyükşehir Levha Baskı Atölyesinde ürettiği yeni levhaların şehir genelinde uygun noktalara montajını yapıyor. Depremin ardından yaşanan yıkımlar ve adres değişiklikleri, birçok levhanın zarar görmesinin şehirdeki ulaşımı ve yönlendirmeyi zorlaştırması üzerine HBB, yollara yeni levhalar yerleştirmeye devam ediyor. Fosforlu levhaların kullanılması ise hem sürücüler hem de yayalar için gece karanlığında veya düşük ışık koşullarında görünürlüğü artırarak kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.

Büyükşehir; yeni levhalarla, şehirdeki önemli kurum ve kuruluşların adreslerine vatandaşları yönlendirerek şehirdeki adres belirsizliklerinin de önüne geçiyor. Vatandaşların ihtiyaç duydukları hizmetlere, daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Adres Belirsizliğine Son: Yeni Tabelalar Yolda - Son Dakika

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