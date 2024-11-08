Hatay'da Afet Evleri Yükseliyor - Son Dakika
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Yerel

Hatay'da Afet Evleri Yükseliyor

Hatay\'da Afet Evleri Yükseliyor

Arsuz'da depremzedeler için köy tipi afet evleri inşaatı sürüyor, kaymakam incelemelerde bulundu.

08.11.2024 09:40
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem sonrası afetzede vatandaşlar için inşa edilen köy tipi afet evlerinin inşaatları yükselmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde yıkımın yaşandığı Arsuz ilçesi Aşağı Kepirce ve Yukarı Kepirce Mahallelerinde de köy tipi afet evlerinin inşası devam ediyor. Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, yapımına devam edilen kalıcı köy evlerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Afet Evleri Yükseliyor - Son Dakika

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