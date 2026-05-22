Hatay\'da Aşırı Yağış: 4 Kayıp, 12 Yaralı

Hatay'da aşırı yağışın ardından gerçekleşen afet sonrası bölgeye gelen AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan; 4 kişinin hayatını kaybettiğini 1 şahsın hala kayıp olduğunu ve 12 vatandaşın yaralandığını söyledi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısı sonrası Hatay'da aşırı yağış etkili olmuş ve afet yaşanmıştı. Yaşanan afetlerin ölümle sonuçlanması sonrası AFAD bölgede geniş çaplı çalışma başlatmıştı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Samandağ ilçesi Karaçay mevkiinde köprüden Karaçay Nehri'ne araçla düşerek kaybolan şahısların bulunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. AFAD Başkanı Pehlivan, incelemeler sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Toplamda 2330 personel ve 925 araç görev yapmaya devam ediyor"

Etkili olan şiddetli yağış sonrası yaşanan afete müdahale etmek üzere 11 ilden Hatay'a destek ekip geldiğini ifade eden Pehlivan, "Taşkınlar neticesinde 3 vatandaşımızı dün itibariyle kaybettik ve 2 vatandaşımızın da arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Karaçay Nehri üzerinde arama yapıyoruz. Bir saat önce 1 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştık. Kayıp sayımız 4'e yükseldi, kaybettiğimiz canlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili arama ve kurtarma çalışmaları nehir boyunca devam ediyor. Buradan 20.km'de kayıp vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Buradan denize kadar uzanıyor nehir. Hatay'ımıza en yakın 11 ilden araç, gereç ve personel takviyesini gerçekleştirdik. Toplamda 2330 personel ve 925 araç görev yapmaya devam ediyor" dedi.

"12 vatandaşımız çeşitli şekillerde yaralanmışlardı, onlarında genel durumları iyi"

Afetle birlikte 1600'ün üzerinde ihbarın gerçekleştiğini ifade eden Pehlivan, "Toplamda 1600'ün üzerinde ihbar gelmişti. Çoğu evlere su baskını şeklindeydi. İhbarlara müdahale edildi ve vatandaşlarımızın evlerinin temizlenmesi hususunda da gerekli çalışmalar yürütülüyor. 12 vatandaşımız çeşitli şekillerde yaralanmışlardı, onlarında genel durumları iyi" dedi.

"Yeşilırmak'ın dere yatağında 13 kilometre uzunluğunda tahkimat yapıldı, 2 köprü yıkıldı"

Tokat'ta yaşanabilecek afete karşı risk analizi yapıldığını ifade eden Pehlivan, "Tokat'ta risk analizleri doğrultusunda en kötü senaryoya yönelik hazırlık yapıldığını ifade eden AFAD Başkanı Pehlivan, "Almus Barajı maksimum seviyeye geldiği için dolu savaktan tahliyeler başladı. DSİ Genel Müdürümüz ve Tokat Valimiz ile birlikte sahadaydık. Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda simülasyonlar, risk değerlendirmeleri yapılıyor. Dün itibariyle daha stabil durum söz konusu, yağmurların gidişatına göre risk durumu değişmekte. Yeşilırmak'ın dere yatağında 13 kilometre uzunluğunda tahkimat yapıldı, 2 köprü yıkıldı. Bunlarda risk azaltmaya yönelik önlemlerdi. Şuan için durum stabil, yurt genelinde 42 ilimizde sarı uyarı meteoroloji tarafından paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Tokat ve bütün illerimizde risk analizleri ve similasyonlar yapılıyor. Risk analizleri de en kötü senaryoya göre yapılıyor. Hem Almus Barajı hem de Sivas sınırları içerisinde yer alan Kılıçkaya barajı ve o barajdan Kelkit vadisine yoğunlaşan su akışı, Almus barajından Yeşilırmak'a gerçekleşen su akışı bütün bunların hesaplamaları yapıldı. Önlem anlamında tahliyeler yapılmıştı, bütün kurumlarımız hala teyakkuz halinde. Tokat ili özelinde yaralımız ve can kaybımız çok şükür yok" dedi. - HATAY