Hatay\'da Atık Su ve Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün atık su ve yağmur suyu hatlarında yürüttüğü çalışmalarda; plastik şişe, plastik bardak, balçık ve asfalt parçaları gibi katı atıklar çıkarılarak temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü (HATSU), atık su ve yağmur suyu hatlarında tahliyenin daha verimli hale getirilmesi amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. HATSU Genel Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuzlukları önüne geçmek amacıyla il genelinde tıkanmış durumda olan mazgalların ve atık su deşarj hatlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Altyapı hatlarının işlevini daha sağlıklı yerine getirmesi için kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin temizlik ve görüntüleme çalışmalarına devam ekipler, mazgalların tıkanmasına neden olan plastik şişe, plastik bardak, balçık ve asfalt parçaları gibi katı atıkları temizleyerek olası sağanak yağışlarda meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini arttırıyor.

Ayrıca deforme olmuş yağmur suyu mazgallarında bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünün altını çizen HATSU yetkilileri, yağmursuyu ızgaraları ve atık su deşarj noktalarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.

HATSU, 2024 Nisan ve Aralık dönemlerinde Hatay genelinde 46 bin 241 metre kanalizasyon ve yağmur hattı temizliği ile 8 bin 831 metre görüntüleme çalışması yapıldığını açıkladı. - HATAY