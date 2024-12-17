Hatay'da Atık Su ve Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Hatay'da Atık Su ve Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Hatay\'da Atık Su ve Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, atık su ve yağmur suyu hatlarındaki temizlik çalışmalarında katı atıkları temizleyerek olası sel ve su baskınlarına karşı önlem alıyor. HATSU, vatandaşları çöp atma konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyor.

17.12.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün atık su ve yağmur suyu hatlarında yürüttüğü çalışmalarda; plastik şişe, plastik bardak, balçık ve asfalt parçaları gibi katı atıklar çıkarılarak temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü (HATSU), atık su ve yağmur suyu hatlarında tahliyenin daha verimli hale getirilmesi amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. HATSU Genel Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuzlukları önüne geçmek amacıyla il genelinde tıkanmış durumda olan mazgalların ve atık su deşarj hatlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Altyapı hatlarının işlevini daha sağlıklı yerine getirmesi için kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin temizlik ve görüntüleme çalışmalarına devam ekipler, mazgalların tıkanmasına neden olan plastik şişe, plastik bardak, balçık ve asfalt parçaları gibi katı atıkları temizleyerek olası sağanak yağışlarda meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini arttırıyor.

Ayrıca deforme olmuş yağmur suyu mazgallarında bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünün altını çizen HATSU yetkilileri, yağmursuyu ızgaraları ve atık su deşarj noktalarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.

HATSU, 2024 Nisan ve Aralık dönemlerinde Hatay genelinde 46 bin 241 metre kanalizasyon ve yağmur hattı temizliği ile 8 bin 831 metre görüntüleme çalışması yapıldığını açıkladı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Atık Su ve Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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