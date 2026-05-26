HBB otobüsleri Kurban Bayramı\'nda ücretsiz hizmet verecek

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Kurban Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarının il genelinde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Halk arasında yeşil otobüs olarak bilinen HBB'ye ait toplu ulaşım araçları, bayramın birinci gününden itibaren vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

HBB yetkilileri, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - HATAY