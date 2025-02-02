Hatay'da Berber Fiyatları Uygun Kaliteyle Buluşuyor - Son Dakika
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Hatay'da Berber Fiyatları Uygun Kaliteyle Buluşuyor

Hatay\'da Berber Fiyatları Uygun Kaliteyle Buluşuyor

Hatay'da bir berber dükkanı, deprem sonrası uygun fiyatlarla hizmet vererek müşteri memnuniyeti sağlıyor.

02.02.2025 09:45
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Hatay'da saç tıraşını 90 liraya yapan berber, günlük ortalama 20-25 kişiyi tıraş ederek sürümden kazanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da vatandaşlar birbirine olan desteğini sürdürüyor. Depremin etkisi ve enflasyon nedeniyle çeşitli sektörlerdeki fahiş fiyat artışları vatandaşları rahatsız ederken İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'ndeki berber dükkanında çalışan 6 berber, enflasyona karşı durmak için fiyatlarda artış yapmadı. Depremden 1 ay sonra açılan dükkanda; saç tıraşı 90 TL, sakal tıraşı 70 TL, saç-sakal 140 TL ve komple bakım isteyenler en fazla 350 TL ödüyor. Diğer berberlere göre fiyatların çok uygun olduğu iş yerinde 6 berber ve 2 çırak çalışıyor.

"Saç tıraşı 90 TL, saç ve sakal 140 TL, sakal tıraşı 70 TL tüm ürünlerimiz diğer berberlerle aynı kalitede"

20 yıllık berber Emre Uğur, iş yerinin sürümden kazandığını ifade ederek, "Amcamızın saçını kestik, boya yaptık, ağdasını ve maskesini yaptık toplamda 300 TL ile 350 TL civarı bir ücret tutuyor. Dışarıda tahmini bin 500 TL civarı öderdi. Saç tıraşı 90 TL, saç sakal 140 TL, sakal tıraşı 70 TL tüm ürünlerimiz diğer berberlerle aynı kalitede. Saç tıraşı, ağdası ve maskesiyle her şeyi 200 TL'ye denk geliyor. Biraz yoruluyoruz ama fazla tıraş yapıyoruz ve memnunuz. Sürümden kazanıyoruz ve 8 kişi çalışıyoruz kişi başı ortalama 20-25 kişi günlük tıraş yapıyoruz. Dediğim gibi biraz yorucu ama biz de memnunuz" şeklinde konuştu.

"Dışarıda sadece saç tıraşına 300 TL veriyorlar, burada saç sakal yıkama 140 TL ve müşterilerimiz memnun"

Müşterilerin yapılan tıraşlardan memnun olduğunu ifade eden berber Tunç Malta, "Diğer berberlere göre daha uygun fiyatlı olduğu için herkes elinden geldiğince tasarruf etmeye çalışıyor. Müşterilerimiz memnun zaten memnun olmazsa tekrardan gelip tıraş yaptırmazlar. Şimdi burada çalışan tüm ustalarımız profesyonel zaten profesyonel olmasa kimse burada tıraş olmaz müşteriler de gelmez. İş yerimizde gelen müşteriler diğer yerlerin fiyatına göre uygun olunca göre yani tebrik ediyorlar" dedi.

"Çok kaliteli hizmet alıyorum ve sadece 90 TL ödüyorum"

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Akın Alacacı, fiyatların diğer berberlere oranla uygun olduğunu ifade ederek, "2 senedir geliyorum, saç kesimi ve bakım yaptırıyorum. Burada saç tıraşına 90 TL ödüyorum. Fiyatlar dışarıya göre çok uygun ben de o yüzden burayı tercih ediyorum ve çok kaliteli işlemler yapıyorlar" ifadelerini kullandı. 77 yaşındaki Ramazan Ezer, "Benim berberime sürekli geliyorum. Saçımı kestirdim, maske, ağda ve boya yaptırdım 250 TL ücret ödeyeceğim dışarıda yaptırsaydım 1200-1300 TL ödeyecektim. Ben 10 senedir buraya geliyorum uygun olmasa gelmem" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Berber Fiyatları Uygun Kaliteyle Buluşuyor - Son Dakika

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