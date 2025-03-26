Hatay\'da BİM Şubesinde Küflü Ekmek Skandalı

Hatay'da bir BİM şubesinde rafta bulunan küflü ekmek, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine zabıta ekipleri tarafından BİM'de denetim gerçekleştirildi.

Reyhanlı ilçesinde bulunan BİM şubesinde alışveriş yapan bir vatandaş, raftaki küflü ekmeği fark edince durumu cep telefonuyla görüntüledi. Şahıs daha sonra Reyhanlı Belediyesi'ne şikayette bulundu. İhbar üzerine BİM şubesine giden Reyhanlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendisleri, denetim yaptı. - HATAY