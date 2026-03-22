Hatay'da 'Boncuk' İsimli Kuzu, Çocukların Arkadaşı Oldu

22.03.2026 11:53
Ayaz, annesi telef olan kuzuyu sahiplendi; Boncuk, otoparkın maskotu ve çocukların oyun arkadaşı.

Hatay'da annesi telef olan kuzuyu sahiplenen ve ona 'Boncuk' ismini veren dayı ve yeğen, biberonla besledikleri kuzuyu bir an olsun yanlarından ayırmıyorlar. Kuzuyu biberonla elleriyle besleyen Ayaz Özgün'ün ve arkadaşlarının oyun arkadaşı olan kuzu ilgi odağı oldu.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Tepe, otopark işleterek geçimini sağlıyor. Yeğeni Ayaz Özgün'e oyun arkadaşı arayan Göztepe, arkadaşının çiftliğinden annesi telef olan bir kuzuyu alarak yeğenine hediye etti. Kuzuyu evinde görünce mutlu olan Özgün, kuzuya 'Boncuk' ismini vererek onunla zaman geçirmeye başladı. Kuzuyu bir bebek gibi besleyen Özgün, kuzuyu biberonla süt ve su içirerek besliyor. Göztepe'nin otopark işlettiği iş yerinin neşesi olan kuzu, okuldaki çocukların, mahallelinin ve Ayaz'ın da ilgi odağı oldu. Kuzuyla vakit geçirmeyi çok seven Ayaz'ın, kuzusu üşümesin diye giydirdiği elbisesiyse yüzleri gülümsetiyor.

"Kuzu benimle çok iyi arkadaş oldu, biberonla süt ve su içiriyorum"

Annesi ölen kuzuyla çok iyi arkadaş olup zaman geçiren Ayaz Özgün, "Kuzunun ismini 'Boncuk' koydum. Ben ne zaman geldiğini bilmiyorum. Annem eve geldiğimde bana gösterdiğinde koşarak yanına gitmiştim. Kuzu meleyerek bana geldi. Kuzu benimle çok iyi arkadaş oldu, birlikte top oynuyoruz. Biberonla süt ve su içiriyorum. Arkadaşlarımla birlikte kuzuyla oyunlar oynuyoruz. Kuzuyu çok seviyorum" dedi.

"Hava soğuk olduğu için elbisesi de var, elbisesiyle birlikte daha şirin görünüyor"

Annesi doğum esnasında telef olan kuzuyu sahiplenerek 'Boncuk' ismini verdiklerini ifade eden Gökhan Göztepe, hayvanın mahallenin maskotu olduğunu belirterek, "Boncuk kuzuyu, annesi doğururken öldüğü için tanıdığımız bakamayacağı için sahiplendirmek istedi. Biz de Ayaz'a arkadaş olsun diye onu sahiplendik. Kuzuyu aldıktan sonra Ayaz, onunla daha fazla zaman geçirmeye başladı. Sabahtan akşama kadar ona bakıyor. Biberonla süt ve su içiriyor. Biz de burada otopark işlettiğimiz için kuzu da burada oynuyor. Okulun karşısında olduğu için çocuklar gelip kuzuyla oyunlar oynuyorlar ve zaman geçiriyorlar. Ayaz da onunla zaman geçirmekten zevk alıyor. Şimdilik biberonla süt ve su içiriyoruz. Kuzu bebek olduğu için katı yiyecek veya ot yemeye başlamadı. Veterinerlere danışıp yemeğini veriyoruz. Çocuklar kuzuyla zaman geçirmeyi çok seviyorlar. Hava soğuk olduğu için elbisesi de var, elbisesiyle birlikte daha şirin görünüyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

