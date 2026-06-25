Defne\'de içme suyu altyapısı güçleniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Defne ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü projeler kapsamında Harbiye ve Gümüşgöze mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, dirençli şehirler vizyonu doğrultusunda il genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Defne ilçesinde şebeke kaynaklı sorunların giderilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna ulaşması amacıyla "Defne Harbiye İçme Suyu Projesi"ni sürdürüyor.

7 milyon Euro yatırım bedeline sahip proje kapsamında Harbiye Mahallesi'nin tamamı ile Gümüşgöze Mahallesi'nin bir bölümünde toplam 80 kilometrelik yeni içme suyu şebekesi inşa ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde ayrıca 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu yapılırken, 10 bin abonenin içme suyu bağlantısının gerçekleştirileceği belirtildi.

Harbiye Mahallesi'nde altyapının ilk kurulduğu dönemden bu yana kullanılan eski ve asbestli içme suyu borularının da proje kapsamında yenilendiği bildirildi.

HATSU Genel Müdürlüğü'nün Defne ilçesine yönelik yeni yatırımları da sürüyor. 28 milyon Euro yatırım bedelli "Defne İçme Suyu Şebekesi Projesi" kapsamında 200 kilometrelik yeni içme suyu hattı ile 3 yeni su deposunun yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağı ifade edildi.

Yetkililer, hayata geçirilen yatırımlarla birlikte Defne ilçesinde içme suyu iletim kapasitesinin artırılacağını, vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu temin edileceğini kaydetti. - HATAY