Hatay\'da Deprem Sonrası Ramazan Davulculuğu Devam Ediyor

HATAY (İHA) – Depremin vurduğu Hatay'ın enkaz sokaklarında Ramazan davulculuğu yapan Sabit Erdoğan, vatandaşları at arabası üzerinde davul çalarak sahura kaldırıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da vatandaşlar, geçtiğimiz yıllarda yaşadıkları Ramazan aylarını özlüyorlar. Ramazan ayını buruk bir şekilde karşılayan kentte, Ramazan davulculuğu geleneği enkaza dönen sokaklarda yaşatılmaya devam ediyor. Bu geleneği devam ettiren 36 yaşındaki Sabit Erdoğan, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde at arabası üzerinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor. At arabası üzerinde davul çalarak, maniler söyleyen Erdoğan, at arabasının geçemeyeceği konteyner kentlerde vatandaşları yürüyerek elinde davuluyla uyandırıyor.
"Bu yılda arkadaşımın atıyla gezerek çalıyorum"
Depremin olduğu yıl tek başına davul çaldığını ifade eden Sabit Erdoğan, Ramazan davulculuğunun çok eskilere dayandığını belirterek, "Mahallemize bir süre davul gelmedi. Bende kendi imkanlarımla bu yıl davulu ben çalayım dedim. Arkadaşlarla toplandık, bir süre çalmaya başladım. Bu yılda arkadaşımın atıyla gezerek çalıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Davul çalmaktan mutlu hissediyorum. Bu işi severek ve içten gelerek yapıyorum. Bu işi para için yapmıyorum. Eski gelenekleri yad ederek ev ev ve mahalle mahalle geziyoruz. Bu uygulamamızdan hoşnut olan var hoşnut olmayanda var" dedi.
"Bu işi zevkle yapıyoruz ve atla yapınca daha zevkli oluyor"
Atını Ramazan ayına özel süsleyen Mustafa Güleç, "Atımızın üstündeki süslemeleri Adana'dan sipariş ettik. Ramazan davulculuğu ve çocuklar görünce sevinsinler diye özel yaptırdık. Bunlar kendi imkanlarımızla getirdik ve yaptık. Atın üzerindeki süslemeler 6 bin TL masrafı var. Ayda yem masrafı da 2 bin TL'dir. Bu işi zevkle yapıyoruz ve atla yapınca daha zevkli oluyor. Bazen çocuklar at sevmeye geliyorlar. Çocuklar daha mutlu oluyorlar. Depremden çıktığımız için çocukların kafası dağılıyor" ifadelerini kullandı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Hatay'da Deprem Sonrası Ramazan Davulculuğu Devam Ediyor - Son Dakika
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