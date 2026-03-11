Zabıta operasyonuyla yakalanan dilencilerin üzerinde 4 bin TL'yi bulan para ele geçirildi - Son Dakika
Zabıta operasyonuyla yakalanan dilencilerin üzerinde 4 bin TL'yi bulan para ele geçirildi

Zabıta operasyonuyla yakalanan dilencilerin üzerinde 4 bin TL\'yi bulan para ele geçirildi
11.03.2026 14:56  Güncelleme: 14:58
Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayındaki dilencilik faaliyetlerine karşı düzenlediği operasyonlarda 2 bin TL ile 4 bin TL arasında para ele geçirdi. Vatandaşlar, şüpheli durumlarda ALO 153 hattını aramaları konusunda uyarıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği dilenci operasyonunda yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan kontrollerde 2 bin TL ile 4 bin TL arasında değişen miktarlarda para ele geçirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ramazan ayının manevi atmosferini suistimal eden kişilere yönelik dilencilik denetimlerini il genelinde aralıksız sürdürüyor.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı; vatandaşların dini, insani duyguları ve çocukları istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı gerçekleştirilen denetimler kapsamında birçok noktada kontroller yapıldı.

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında bazı dilencilerin üzerlerinde yapılan kontrollerde 2 bin TL ile 4 bin TL arasında değişen miktarlarda para bulunduğu tespit edildi. Dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında işlem uygulandı.

Zabıta Dairesi yetkilileri, ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunun kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmemesi adına vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ise ALO 153 hattının aranması çağrısında bulunuldu.

Dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin ramazan ayı boyunca il genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Zabıta operasyonuyla yakalanan dilencilerin üzerinde 4 bin TL'yi bulan para ele geçirildi

SON DAKİKA: Zabıta operasyonuyla yakalanan dilencilerin üzerinde 4 bin TL'yi bulan para ele geçirildi - Son Dakika
