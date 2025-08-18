Hatay'da bir marketin boşluğuna düşerek, duvar arasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir marketin boşluğuna düşen yavru kedi, 2 duvar arasında mahsur kaldı. Kedinin miyavlama sesini vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk kontrolleri yapılan kedi, mama verildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Hatay'da Duvar Arasında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
