Hatay\'da Elektrikli Otobüs Deneme Sürüşü Başarıyla Tamamlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşım ağını güçlendirmek ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla 12 metre uzunluğa sahip yüzde yüz elektrikli çevre dostu otobüsleri test etti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), il genelinde kent estetiğine uygun, modern, çevre dostu, engelli erişimine uygun araçlar ile filosunu güçlendirmeye devam ediyor. HBB, vatandaşların şehir içi ulaşımını daha rahat, daha konforlu, daha emniyetli ve daha ekonomik olmasını sağlamak amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen ve bir süre önce İskenderun'da seferlerine başlayan toplu ulaşım araçlarına elektrikli otobüsü de ekliyor.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, otobüs filosunun genişletilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yapılırken elektrikli otobüslerin İskenderun'da test sürüşünü gerçekleştirdi.

İnsana ve doğaya duyarlı çevre dostu, yüzde yüz elektrikli 12 metre uzunluğundaki otobüs, 101 numaralı hat üzerindeki deneme sürüşünü başarıyla tamamladı.

"Emisyonsuz Ulaşım İçin Yola Çıktık" sloganıyla test sürüşüne başlayan ve 450 kilometre menzile sahip "elektrikli otobüs" vatandaşların beğenisini kazandı.

HBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan projenin şehir içi ulaşımında önemli bir eksikliği giderdiğine dikkat çeken vatandaşlar, kent genelinde ilk kez uygulanan yeniliğe öncülük eden Başkan Mehmet Öntürk ile emeği geçenlere teşekkür etti. - HATAY