Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden genç çiftlere ücretsiz gelinlik desteği
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden genç çiftlere ücretsiz gelinlik desteği

12.05.2026 09:28  Güncelleme: 09:29
Hatay Büyükşehir Belediyesi, evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik Gelinlikevi hizmetiyle ücretsiz gelinlik desteği sunuyor. Gelin adayları, 150'den fazla model arasından seçim yapabilir ve gelinlikler düğün tarihinden iki gün önce teslim ediliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), evlilik hazırlığı yapan genç çiftlere yönelik sosyal destek çalışmaları kapsamında Gelinlikevi hizmetini sürdürmeye devam ediyor.

Antakya Kisecik Yerleşkesi B Blok'ta hizmet veren Gelinlikevi'nde, gelin adaylarına ücretsiz gelinlik desteği sağlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, Alo 153 hattı üzerinden kayıt oluşturup randevu alabiliyor.

Randevu günü Gelinlikevi'ni ziyaret eden gelin adayları, 150'nin üzerinde gelinlik modeli arasından kendilerine uygun olanı seçebiliyor. Gelinlikler düğün veya nikah tarihinden iki gün önce teslim edilirken, kullanım sonrasında yeniden hizmette değerlendirilmek üzere geri alınması isteniyor.

HBB yetkilileri, uygulamayla evlilik hazırlığı yapan çiftlerin bütçelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. - HATAY

Kaynak: İHA

