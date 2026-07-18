Hatay\'da Ezan ve Hutbe Yarışması Düzenlendi

Hatay'da din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nın il finali gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa İl Müftüsü Necati Şafak, il müftü yardımcıları ve din görevlileri katıldı. Yarışmada din görevlileri, ezanı usulüne uygun ve makamına riayet ederek okuma performanslarını sergilerken, hutbe sunumu kategorisinde ise hitabet yetenekleri, üslupları ve etkili anlatım becerileriyle değerlendirildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Necati Şafak, bu tür organizasyonların din görevlilerinin mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, yarışmaya katılan tüm görevlileri tebrik etti. Şafak, Hatay'ı bölge finalinde temsil edecek yarışmacılara da başarı dileklerini iletti.

Yarışma, dereceye giren yarışmacılar ile katılım sağlayan din görevlilerine hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - HATAY