Hatay\'da Feci Kazada Bir Genç Hayatını Kaybetti

HATAY-(İHA) Hatay'da tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Mert Aysüt'ün cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

Kaza, Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tır, makaslama yapması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen K.S. yönetimindeki Hatay CSR Seyahat'e ait 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil, kontrolden çıkan tırın dorsesine çarptı.

Feci kazada otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Mert Aysüt ile araçta bulunan 29 yaşındaki Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetti; Ecem B., Çağla U., Derya Ö. ve İbrahim Y. ise yaralandı.

Yaralılardan Ecem B.'nin Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Çağla U., Derya Ö. ve İbrahim Y.'nin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Ahmet Baran Çapar'ın cenazesinin ise İskenderun Çankaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildiği bildirildi.

Kazada yaşamını yitiren 24 yaşındaki Mert Aysüt için Karaağaç Konarlı Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Aysüt'ün ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Genç adamın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.