Hatay'da fırtına ve yağış nedeniyle bayraklar geçici olarak indirildi - Son Dakika
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Hatay'da fırtına ve yağış nedeniyle bayraklar geçici olarak indirildi

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Hatay\'da fırtına ve yağış nedeniyle bayraklar geçici olarak indirildi
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Hatay'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle kent genelindeki bayraklar, zarar görmesini önlemek amacıyla geçici olarak indirildi. Yetkililer, hava koşulları normale dönünce bayrakların yeniden göndere çekileceğini ve gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Hatay'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle kent genelindeki bayraklar, zarar görmelerini önlemek amacıyla geçici olarak indirildi.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda bayraklar koruma altına alınırken, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yeniden göndere çekilerek dalgalandırılacağı bildirildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı bayrakların korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kaynak: İHA
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