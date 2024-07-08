Hatay'da Fitness Antrenörü Muz Ağaçlarını Tekmeleyerek Kırdı

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Hatay'da fitness antrenörlüğü yapan Ali Erdoğmuş'un muz ağaçlarını tekme darbeleriyle kırdığı anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde yaşayan Ali Erdoğmuş, bir fitness salonunda antrenörlük yapıyor. 22 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilenen Erdoğmuş, arkadaşının serasında muz ağaçlarını kestikleri esnada sosyal medyada izlediği bir görüntünün benzerini çekmek istedi. Kesimi gerçekleştirilen muz ağaçlarını tekmeleyerek kıran dövüş antrenörü Erdoğmuş, performansıyla görüntüsünü izlediği Taylandlı sporcuya taş çıkardı. Bu anları sosyal medyada paylaşan Erdoğmuş'un muz ağaçları üzerindeki performansı ilgi odağı oldu.

"Tekmeyle ağaç kırınca öyle bir video ortaya çıktı"

Sosyal medyada tekmeyle ağaçları kıran Taylandlı sporcunun görüntüsü üzerine böyle bir video hazırladığını dile getiren antrenör Ali Erdoğmuş, "İnternette dolaşırken bir tane reels videosu gördüm. Taylandlı bir dövüşçünün muz ağacı veya normal kavak ağacını tekme atarak kırdığını gösteren bir videoydu. Ben de daha önce böyle bir video çektim. Bu muz ağaçlarına vurarak kırmışlığım vardı. Bu videoyu bununla uyarlayıp remixleyip o şekilde paylaşayım dedim. Bir arkadaşımızın muz bahçesi vardı ve zarar görmüştü. Ağaçlar çürümüştü ve kesilmesi gerekiyordu. Muz ağaçlarını keserken eğlencesine ve sporcu olduğum için içimden geldi. Kesileceği için dedim ki acaba ayağımla kırabilir miyim dedim. Normal bir tanesini kırdım. Kalın bir tanesini denedim ve onu da iki vuruşla kırdım. Tekmeyle ağaç kırınca öyle bir video ortaya çıktı. Tesadüfen karşıma böyle bir ağaç çıkınca ben de bu videoyu remixleyip o şekilde paylaşmak istedim" dedi.

"Bu şekilde denemiş olduk ama kimsenin denemesini tavsiye etmiyoruz"

Tekmeyle ağaç kırılmasını izleyenlere tavsiye etmediğini ifade eden antrenör Ali Erdoğmuş, "Şimdi alıştığın, sürekli antrenmanlı ve bu konuda artık belli bir olgunluğa ulaştığın için doğru vuruş tekniğini kullandığın zaman aşırı bir zorluğu kalmıyor. Tabii ki yapmaları sakıncalıdır ve yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü ben yaklaşık 22 yıllık bir sporcuyum. Bunca zaman içerisinde yaptığım antrenmanlardan dolayı ve idmanlardan kaynaklı artık bacaklarımız normal insan bacağından çok farklı bir hal almış. Sürekli çalışmaktan dolayı artık bazı acı hislerimiz de kaybolmuş olabiliyor. Bundan dolayı biz de bu şekilde denemiş olduk. Kimsenin denemesini tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY