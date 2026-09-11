Hatay'da Gezi eylemcisi Ahmet Atakan ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Hatay'da Gezi eylemcisi Ahmet Atakan ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı

Hatay\'da Gezi eylemcisi Ahmet Atakan ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı
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Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde yaşamını yitiren Ahmet Atakan, ölümünün 13. yılında mezarı başında törenle anıldı. Ailenin avukatı Ali Habip, 13 yıla rağmen adaletin sağlanmadığını belirterek AYM'nin hak ihlali kararına karşın dosyanın zamanaşımı bürosuna devredildiğini söyledi.

(HATAY) - Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde yaşamını yitiren Ahmet Atakan, ölümünün 13. yılında mezarı başında törenle anıldı.

Törene Ahmet Atakan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde darbedilmesinin ardından hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz da katıldı.

Mezar başındaki anmada konuşan Atakan ailesinin avukatı Ali Habip, aradan geçen 13 yıla rağmen beklenen adaletin sağlanmadığını vurguladı. Soruşturma sürecindeki eksikliklere dikkat çeken Habip, olayın üzerindeki soru işaretlerinin kasıtlı olarak aydınlatılmadığını ifade etti.

Süreç boyunca sundukları delil ve inceleme taleplerinin göz ardı edildiğini belirten Avukat Habip, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"13 yıl önce Ahmet'in vefatı sırasında aklımızda birçok soru vardı; 'Düştü mü, düşürüldü mü, vuruldu mu?' Video kayıtlarının gerçekliği dahi tartışıldı ancak sorularımızın hiçbirine yanıt alamadık. Gaz kapsülleri üzerinde farklı kişilere ait DNA örnekleri bulunmasına rağmen araştırma yapılmadı, video inceleme taleplerimiz reddedildi."

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) soruşturmanın eksik ve yetersiz yürütüldüğü gerekçesiyle "hak ihlali" kararı verdiğini hatırlatan Habip, dosyanın zamanaşımı bürosuna devredildiğini aktardı.

Habip, dosyanın rafa kaldırılmasına izin vermeyeceklerini ve hukuk mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hatay'da Gezi eylemcisi Ahmet Atakan ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Gezi eylemcisi Ahmet Atakan ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
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